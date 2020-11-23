23 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası isyan etti! "Biz oynamak istiyoruz"

Fatih Terim isyan etti! Biz oynamak istiyoruz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı "5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için bu nedir? Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü , 'in 9. haftasında Stadı'nda Hes Kablo ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

KAYSERİSPOR'U TEBRİK EDİYORUM

"Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u mücadele ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. da böyle bir oyun işte..."

Galatasaray 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

BİZİM İÇİN HAKİKATEN KAYIP PUAN

"25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor"

ALİ SAMİ YEN'DE 8,9,10 VERMEMEK BU KADAR KOLAY MI?

"Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Geç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! 'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek."

BİZ OYNAMAK İSTİYORUZ

"5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için bu nedir? Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi."

Fatih Terim'den Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi 'hükmen mağlubiyet' açıklaması!

BİZ DE SAAT TUTUYORUZ

" para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var. Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun."

KORKU DAĞLARI BEKLER

"Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler."

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