16 Kasım 2020, Pazartesi
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Galatasaray De La Cruz’u izliyor! Transfer...
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, milli arada da boş durmadı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte De La Cruz'u yakından takip etti ve televizyondan izledi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Milli arada boş durmayan Fatih Terim, Kolombiya-Uruguay maçında televizyon başına geçti ve De La Cruz'u yakından takip etti. Uruguay'ın 23 yaşındaki sol ayaklı sağ kanat oyuncusu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu. Falcao ve Muslera'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri maçı Uruguay 3-0 kazanırken De La Cruz, ilk 11'de forma giydi ve 45 dakika oynadı. (Fotomaç)
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