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Galatasaray De La Cruz’u izliyor! Transfer...

Süper Lig devi De La Cruz'u izliyor
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Galatasaray'ın teknik direktörü , milli arada da boş durmadı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte De La Cruz'u yakından takip etti ve televizyondan izledi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Milli arada boş durmayan , Kolombiya-Uruguay maçında televizyon başına geçti ve De La Cruz'u yakından takip etti. Uruguay'ın 23 yaşındaki sol ayaklı sağ kanat oyuncusu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu. Falcao ve Muslera'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri maçı Uruguay 3-0 kazanırken De La Cruz, ilk 11'de forma giydi ve 45 dakika oynadı. (Fotomaç)

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