22 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a Radamel Falcao'dan kötü haber! Dönüş tarihi uzadı

G.Saray'a kötü haber! Falcao'nun dönüş tarihi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Galatasaray'a golcü oyuncusu 'dan kötü haber geldi. 5 Kasım'da antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı yıldızın dönüş tarihi uzatı. İşte detaylar...

Orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün, iki haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi. 'nun vücudunun pek çok kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor.

ATLETICO'NUN EN PAHALISI

Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı Radamel Falcao, eski başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kolombiya AS gazetesi, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı. İspanyol ekibinin, Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi. (Fotomaç)

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