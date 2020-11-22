Galatasaray'a Radamel Falcao'dan kötü haber! Dönüş tarihi uzadı
Galatasaray'a golcü oyuncusu Radamel Falcao'dan kötü haber geldi. 5 Kasım'da antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı yıldızın dönüş tarihi uzatı. İşte detaylar...
Orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün, iki haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi. Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor.
ATLETICO'NUN EN PAHALISI
Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı Radamel Falcao, eski başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kolombiya AS gazetesi, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı. İspanyol ekibinin, Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve Diego Costa (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları