14 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Cengiz Özyalçın destek turunda

Cengiz Özyalçın destek turunda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Aslan'da Duygun Yarvusat modeli aday olarak gösterilen 'ın tavrı merak ediliyor.

Aslan'da Duygun Yarvusat modeli aday olarak gösterilen 'ın tavrı merak ediliyor. Özyalçın'ın aday olmayı düşündüğü ancak henüz destek turlarını attığı öğrenildi. Özyalçın eski başkanlarla görüşme yaptıktan sonra hafta içi adaylığını açıklaması bekleniyor.

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