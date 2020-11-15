15 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da mali kongre tartışması

G.Saray'da mali kongre tartışması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, oy birliğiyle kararı aldı ve sarı-kırmızılılar 26 Aralık'ta kongreye gidecek. Fakat 2019 yılının mali kongresinin henüz yapılmamış olması kafaları karıştırıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Yönetim kararı aldı ve 26 Aralık'ta kongreye gidilecek. Ancak 2019 yılının mali kongresinin henüz yapılmamış olması kafaları karıştırıyor. 2021'in Mart ayında bu yılın mali kongresi gerçekleştirilecek. 2019 ile 2020 mali kongrelerinin bir arada yapılması planlanıyor ancak camianın öne çıkan hukukçu isimleri, yönetimin mali genel kurul yapmadan seçime gitmesinin kanunlara aykırı olduğunu ifade ediyor.

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