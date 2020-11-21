21 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba hırsıyla dikkat çekti

Emre Akbaba hırsıyla dikkat çekti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo ile karşılaşacak Galatasaray'da Emre 'nın antrenmandaki hırslı performansı dikkat çekiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

karşılaşmasında ilk 11 oynaması beklenen Emre 'nın öz güveni tam... Sakatların çok olduğu ve kaybın istenmediği dönemde hocasının güvenini de tazelemek isteyen Emre'nin idmanlardaki performansı da dikkat çekiyor.

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