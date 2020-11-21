Galatasaray'da Emre Akbaba hırsıyla dikkat çekti

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da Emre Akbaba'nın antrenmandaki hırslı performansı dikkat çekiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Kayserispor karşılaşmasında ilk 11 oynaması beklenen Emre Akbaba'nın öz güveni tam... Sakatların çok olduğu ve kaybın istenmediği dönemde hocasının güvenini de tazelemek isteyen Emre'nin idmanlardaki performansı da dikkat çekiyor.

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