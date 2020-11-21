Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
Milli maçlar nedeniyle verilen ara, Galatasaray'a yaramadı. Sarı-kırmızılılarda son olarak Emre Taşdemir de sakatlanırken, eksik sayısı 10'a yükseldi. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayserispor maçına nasıl 11 ile çıkacağı merak ediliyor. | Son dakika Galatasaray haberleri
Milli aranın en çok vurduğu takımlardan olan G.Saray, bir oyuncusunu daha kaybetti. Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı. Omar, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 oyuncusu corona virüsüne yakalanan Aslan'da, Luyindama ile Etebo da milli takımlarda sakatlık yaşamıştı. Bunlara sakatlığı süren Falcao ile Muslera da eklenince Kayserispor maçı öncesinde eksik sayısı 10'a ulaştı. Fatih Terim'in nasıl bir kadro belirleyeceği merak konusu oldu.
MARCAO'NUN PARTNERİ BELİRSİZ
Kadroda geniş ve zorunlu bir değişime gidecek İmparator, alternatifler üzerine kafa yoruyor. Falcao'nun yerine Diagne, Belhanda'nın yerine Emre Akbaba, Omar'ın yerine Linnes ve Luyindama'nın yerine Emin Bayram'ı hazırlamaya çalışıyor. Stoper konusunda tereddüt yaşayan tecrübeli hoca, Emin ile Donk arasında tercih yapacak. Sekidika, Şener ve Oğulcan'dan istediği verimi alamayan Terim, Taylan'ın partneri olarak orta sahada Ömer'e şans verecek. Hücum hattında ise Emre Kılınç, Feghouli ve Diagne görev yapacak.
KALE FATİH'İN
Corona virüsüne yakalanan ve ismi açıklanmayan iki isimden biri olduğu iddia edilen Okan Kocuk, Kayseri karşısında görev yapamayacak. Genç eldivenin yokluğunda kaleyi kimin alacağı merak konusu oldu. Sezona 1 numaralı kaleci olarak giren Fatih'in yine favori olduğu belirtildi. Formsuzluğu sebebiyle kaleyi Okan'a devreden tecrübeli eldiven yeniden şans elde edecek. 2003'lü Kerem Yusuf Ersunar ve 2004'lü Jankat Yılmaz ise Fatih'in arkasında şans bekleyecek.
TEDAVİ SÜRÜYOR
G.Saray, eksiklerle ilgili bilgilendirme yaptı. Luyindama, Etebo ve Falcao'nun tedavisine devam edildiği açıklanırken; testleri pozitif çıkan 5 oyuncunun izolasyon sürecinin sürdüğü ifade edildi. (Fotomaç)
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