28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Sofiane Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı çağrısı!

Feghouli'den Güneş'e Taylan çağrısı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2020

'ın Cezayirli futbolcusu , 'u 4-0 yendikleri maçın yıldızlarından olan 'nın maç sonu paylaşımına A Güneş'i etiketleyerek bir yorum yaptı.

'in 10. haftasında deplasmanına konuk olan , rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne hat-trick yaparken, da attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, maçın ardından hesabından yaptığı paylaşımda "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. #senşampiyonolacaksın" ifadelerini kullandı.

Taylan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu de 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun paylaşımına yorum yaptı. A Güneş'e çağrıda bulunan Feghouli "Ne zaman milli takım?!! Haydi hocam Taylan hazır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon başında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, alt yaş kategorilerinde 30 kez milli formayı terletirken, A 'a seçilme başarısını gösteremedi.

İşte o paylaşım:


Diagne'den haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Diagne'den Hat-trick sonrası flaş paylaşım! Diagne'den "Hat-trick" sonrası flaş paylaşım!
Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Hakem gördü ama... Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! "Hakem gördü ama..."
Diagne hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o yorumlar Diagne hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o yorumlar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör