Sofiane Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı çağrısı!
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçın yıldızlarından olan Taylan Antalyalı'nın maç sonu paylaşımına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i etiketleyerek bir yorum yaptı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne hat-trick yaparken, Taylan Antalyalı da attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. #senşampiyonolacaksın" ifadelerini kullandı.
Taylan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli de 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun paylaşımına yorum yaptı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunan Feghouli "Ne zaman milli takım?!! Haydi hocam Taylan hazır." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon başında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, alt yaş kategorilerinde 30 kez milli formayı terletirken, A Milli Takım'a seçilme başarısını gösteremedi.
İşte o paylaşım:
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