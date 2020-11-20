Galatasaray'ın istediği Youcef Belaili'den transfer itirafı! "Teklif aldım ancak..."
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da radarında bulunan Youcef Belaili'den transfer itirafı geldi. Cezayirli futbolcu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birkaç ülkeden teklif aldığını fakat izin verilmediğini söyledi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yoğun ilgi gösterdiği Youcef Belaili, transfer itirafında bulundu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, "Al Ahli ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. FIFA'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum" ifadelerini kullandı.
MISIR'DA OYNAMAK İSTEMEDİM
Öte yandan Cezayirli futbolcu, Al Ahly'den çok yüksek bir teklif aldığını ancak Mısır Premier Ligi'nde oynamak istemediğini belirterek bu teklifi reddetiğini vurguladı.
Ekim ayında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli SC ile sözleşmesini fesheden Youcef Belali, geçtiğimiz haftalarda Katar ekibi Qatar SC ile sözleşme imzalamıştı.
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