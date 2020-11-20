20 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın istediği Youcef Belaili'den transfer itirafı! "Teklif aldım ancak..."

G.Saray'ın istediği Belaili'den transfer itirafı! Teklif aldım ancak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Yaz döneminde 'ın da radarında bulunan 'den transfer itirafı geldi. Cezayirli futbolcu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birkaç ülkeden teklif aldığını fakat izin verilmediğini söyledi.

'ın yaz döneminde yoğun ilgi gösterdiği , transfer itirafında bulundu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, " ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. 'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum" ifadelerini kullandı.

MISIR'DA OYNAMAK İSTEMEDİM

Öte yandan Cezayirli futbolcu, Al Ahly'den çok yüksek bir teklif aldığını ancak Mısır Premier Ligi'nde oynamak istemediğini belirterek bu teklifi reddetiğini vurguladı.

Ekim ayında ekibi Al Ahli SC ile sözleşmesini fesheden Youcef Belali, geçtiğimiz haftalarda Katar ekibi Qatar SC ile sözleşme imzalamıştı.

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