Galatasaray'a Xherdan Shaqiri müjdesi!
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı ve sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray ocak transfer sezonunda kadrosunu dev yıldızlarla dolduracak... Avrupa transfer piyasasında maliyeti uygun isimler için nabız yoklamalarına başlayan Cimbom, uzun süredir peşinde koştuğu Shaqiri'ye çok yaklaştı.
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosunda değerlendirilmeyeceği ifade edilirken, Shaqiri'nin de gelecek planlamasına dair son kararını verdiği kaydedildi.
ARA TRANSFERDE KESİN AYRILIK
Fotomaç'ın derlediği haberde, uzun süredir Liverpool'da istediği forma şansını bulamayan Shaqiri'nin de gemileri yaktığı ve İngiliz devinden 'kesin olarak ayrılmaya karar verdiği' aktarıldı.
İLK SEÇENEK CİMBOM!
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu yıldız futbolcunun bu transfere oldukça sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray ile beraber Monaco'nun da Shaqiri için devrede olduğu kaydedildi.
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