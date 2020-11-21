21 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Xherdan Shaqiri müjdesi!

Galatasaray'a Shaqiri müjdesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

ekiplerinden 'da forma giyen ve 'ın transfer gündeminde yer alan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı ve sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

ocak transfer sezonunda kadrosunu dev yıldızlarla dolduracak... Avrupa transfer piyasasında maliyeti uygun isimler için nabız yoklamalarına başlayan Cimbom, uzun süredir peşinde koştuğu Shaqiri'ye çok yaklaştı.

Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosunda değerlendirilmeyeceği ifade edilirken, Shaqiri'nin de gelecek planlamasına dair son kararını verdiği kaydedildi.

ARA TRANSFERDE KESİN AYRILIK
Fotomaç'ın derlediği haberde, uzun süredir Liverpool'da istediği forma şansını bulamayan Shaqiri'nin de gemileri yaktığı ve İngiliz devinden 'kesin olarak ayrılmaya karar verdiği' aktarıldı.

İLK SEÇENEK CİMBOM!
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu yıldız futbolcunun bu transfere oldukça sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray ile beraber Monaco'nun da Shaqiri için devrede olduğu kaydedildi.

G.Saray'da seçim olacak mı? Canlı yayında açıkladı haberin devamı

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