Ümit Aktan: Galatasaray'da kongre olmayacak

Duayen spiker Ümit Aktan, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aktan, aralık ayında seçime gitmeyi planlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili "Henüz seçim için başvuru yok. Galatasaray'da kongre olmayacak." ifadelerini kullandı.

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