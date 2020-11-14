14 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan hep uzatmalarda girdi

Oğulcan hep uzatmalarda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Aslan'ın sezon başında 'dan renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan da istediği süreleri alamadı.

Aslan'ın sezon başında 'dan renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan da istediği süreleri alamadı. 24 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazanılan BB Erzurumspor ve karşılaşmalarının bitimine yakın oyuna girdi. Sadece uzatmalarda oynadı.

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