Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan hep uzatmalarda girdi

Aslan'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan da istediği süreleri alamadı.

Aslan'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan da istediği süreleri alamadı. 24 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazanılan BB Erzurumspor ve Sivasspor karşılaşmalarının bitimine yakın oyuna girdi. Sadece uzatmalarda oynadı.

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