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Galatasaray transferde aradığı ismi Danimarka'da buldu! Emmanuel Toku...

Aslan aradığı ismi Danimarka'da buldu!
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Devre arası transfer döneminde orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Danimarka'da buldu. Sarı-kırmızılılar geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve 20 maçta 6 gol, 3 asist yapan Emmanuel Toku'yu transfer etmek istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Yaz transfer döneminde Norveç'ten Coulibaly ile ilgilenen G.Saray, Malili 6 numarayı İngilizlere kaptırdı. Kuzey ülkelerinde arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün radarına Emmanuel Toku takıldı.

Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Sabah'ın haberine göre; Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un da Toku'yu takip ettiği, tekliflere göre oyuncunun ocak ayında satılabileceği belirtildi.

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