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GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde Michael Seri'ye dönüş!

Cimbom'dan Seri'ye dönüş!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Yaz transfer döneminde orta sahanın merkezine sadee Etebo'yu kiralayabilen Galatasaray, bu bölgede teknik direktör 'in deyimiyle "regista" eksikliği çekmişti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiraladığı Michael Seri için devre arasında tekrar kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri yeniden açılıyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Fildişili orta saha oyuncusu sezon sonu kulübü Fulham'a geri dönmüştü. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde kadrosuna kaydedilmedi. Bu sezon sadece olmak üzere 2 maçta oynayabildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın kurmayları Seri için yeniden düğmeye basmaya karar verdi.

FULHAM DÜNDEN RAZI

'in onay vermesinin ardından sarı-kırmızılıların ara dönemde İngiliz ekibinin kapısını yeni bir kiralama önerisi ile çalacağı belirtildi. Fulham cephesinin kabul etmesine kesin gözüyle bakılırken, anlaşmanın satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi de paylaşıldı. İmparator sezon başında, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista (defansif oyun kurucu) rolüne sahip bir oyuncumuz yok" açıklamasını yaparak Fildişili yıldızın transferini istemişti.

DEĞERİ HEP DÜŞTÜ

Piyasa değeri 9 milyon euro civarı olan Seri son yıllarda büyük düşüş yaşadı. 2018 başında zirve yaparak 35 milyon euro seviyelerine yükselmişti. 2019'dan itibaren performansıyla birlikte rakamı geriledi. G.Saray'a geldiği dönemde 18 milyon euro değerindeydi. (Fotomaç)

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