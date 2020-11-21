Galatasaray'dan transferde Michael Seri'ye dönüş!
Yaz transfer döneminde orta sahanın merkezine sadee Etebo'yu kiralayabilen Galatasaray, bu bölgede teknik direktör Fatih Terim'in deyimiyle "regista" eksikliği çekmişti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiraladığı Michael Seri için devre arasında tekrar kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri yeniden açılıyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Fildişili orta saha oyuncusu sezon sonu kulübü Fulham'a geri dönmüştü. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde Premier Lig kadrosuna kaydedilmedi. Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası olmak üzere 2 maçta oynayabildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın kurmayları Seri için yeniden düğmeye basmaya karar verdi.
FULHAM DÜNDEN RAZI
Fatih Terim'in onay vermesinin ardından sarı-kırmızılıların ara dönemde İngiliz ekibinin kapısını yeni bir kiralama önerisi ile çalacağı belirtildi. Fulham cephesinin kabul etmesine kesin gözüyle bakılırken, anlaşmanın satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi de paylaşıldı. İmparator sezon başında, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista (defansif oyun kurucu) rolüne sahip bir oyuncumuz yok" açıklamasını yaparak Fildişili yıldızın transferini istemişti.
DEĞERİ HEP DÜŞTÜ
Piyasa değeri 9 milyon euro civarı olan Seri son yıllarda büyük düşüş yaşadı. 2018 başında zirve yaparak 35 milyon euro seviyelerine yükselmişti. 2019'dan itibaren performansıyla birlikte rakamı geriledi. G.Saray'a geldiği dönemde 18 milyon euro değerindeydi. (Fotomaç)
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