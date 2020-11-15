Galatasaraylı Ryan Babel milli takım kadrosundan çıkarıldı! Corona virüsü...
Hollanda Milli Takımı kadrosunda bulunan Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel, önlem amaçlı Bosna-Hersek maçının kadrosundan çıkarıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, deneyimli forvetin corona virüsü belirtilerine benzer şikayetleri olması sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Ryan Babel, corona virüsü şüphesi nedeniyle Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in corona virüsü semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi.
Bosna Hersek maçı kadrosunda yer almayan Babel, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.
Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.
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