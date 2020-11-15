15 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Babel milli takım kadrosundan çıkarıldı! Corona virüsü...

Federasyondan açıklama geldi! G.Saray'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Hollanda Milli Takımı kadrosunda bulunan Galatasaray'ın yıldız ismi , önlem amaçlı Bosna-Hersek maçının kadrosundan çıkarıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, deneyimli forvetin corona virüsü belirtilerine benzer şikayetleri olması sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Galatasaray'da son haftaların formda ismi , corona virüsü şüphesi nedeniyle Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in corona virüsü semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi.

Bosna Hersek maçı kadrosunda yer almayan Babel, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

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