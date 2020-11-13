13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ahmed Musa konuştu! "Umarım en kısa sürede..."

Ahmed Musa transferi için konuştu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ahmed Musa, transferi için konuştu. Nijeryalı oyuncu, "Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" dedi.

Galatasaray'ın gündeminde yar alan Ahmed Musa, yeniden futbola dönmek istediğini söyledi. Daha önce Leicester City ve CSKA gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı golcü, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın formasını giydi. 26 Ekim'den bu yana boşta olan Ahmed Musa transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" dedi. Gözler Galatasaray Kulübe'ne çevrildi. (Fotomaç)

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