20 Kasım 2020, Cuma

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

Süper Lig'de milli ara öncesi yakaladığı çıkışla zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan ve birçok bölgeye yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusuda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 10:12
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

Aralık ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımda bir yandan transfer çalışmaları hızlandı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

TFF'nin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını açıkladığı 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon öncesi yaptığı takviyelerle taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

Sarı-kırmzılı yönetim, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ın renklerine bağlamıştı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

7 transferin yanı sıra birçok isimle yollarını ayıran Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen özellikle taraftarın yeniden kadroda görmek istediği Henry Onyekuru, Mario Lemina ve Michael Seri'nin transferleri için uzun uğraşlar vermiş ancak 3 oyuncunun transferinde de mutlu sona ulaşamamıştı.

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