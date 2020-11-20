Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor

Süper Lig'de milli ara öncesi yakaladığı çıkışla zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan ve birçok bölgeye yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusuda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 10:12 ABONE OL