Galatasaray'da yeni yönetimin 5 milyon euro’ya ihtiyacı var

26 Aralık'ta seçime gidecek Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmılılılarda eğer yeni başkan seçilir ve mazbatasını alıp göreve başlarsa, yıl sonuna kadar 5 milyon euro ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da yeni başkan 26 Aralık'ta seçilir ve 27 Aralık'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde çok zorlu bir 4 gün olacak. Bu süreç içinde yeni başkanın tüm ödemeleri tamamlaması, dekontları alıp UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Sadece futbol takımı ödemeleri için aylık 50 milyon TL'ye ihtiyaç var. Yeni başkanın, göreve başlar başlamaz 5 milyon euro'yu en azından garanti altına alması gerektiği konuşuluyor.

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