19 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

David Beckham Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu istiyor!

Beckham'dan G.Saraylı o yıldıza kanca!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Galatasaray'da en çok kazanan isim olan , sarı-kırmızılı yönetime ocak ayında ayrılabileceğini iletmişti. Bunun ardından takıma bir dünya yıldızı dahil etmek isteyen Inter Miami'nin sahibi David Beckham da, Hulk veya Falcao'ya imzayı attıracak. İşte detaylar...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü form tutturamayan Falcao, ara transfer döneminde sarı kırmızılılarla yollarını ayırabilir.

Yönetim, yaşanılan mali problemler nedeniyle Falcao'ya "Uygun bir teklif gelmesi halinde seninle yollarımızı ayıracağız" demiş ve Kolombiyalı golcü bu mesaja olumlu yanıt vermişti.

Bununla beraber Falcao için yeni bir gelişme yaşandı... Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; MLS Ligi takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, transfer listesine Radamel Falcao'yu yazdı.

YA HULK YA FALCAO

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Hulk ile transfer görüşmelerine başlayan Inter Miami, Brezilyalı golcü ile anlaşılamaması halinde Falcao için resmi girişimlerine başlayacak.

G.Saray'dan yerli harekatı! İşte Terim'in istediği 3 isim haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Mali Genel Kurul tarihi belli oldu Galatasaray'da Mali Genel Kurul tarihi belli oldu
Canlı yayında açıkladı! Mustafa Cengiz Milan ve Juventus'a örnek oldu Canlı yayında açıkladı! "Mustafa Cengiz Milan ve Juventus'a örnek oldu"
Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör