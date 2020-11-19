David Beckham Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu istiyor!
Galatasaray'da en çok kazanan isim olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetime ocak ayında ayrılabileceğini iletmişti. Bunun ardından takıma bir dünya yıldızı dahil etmek isteyen Inter Miami'nin sahibi David Beckham da, Hulk veya Falcao'ya imzayı attıracak. İşte detaylar...
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü form tutturamayan Falcao, ara transfer döneminde sarı kırmızılılarla yollarını ayırabilir.
Yönetim, yaşanılan mali problemler nedeniyle Falcao'ya "Uygun bir teklif gelmesi halinde seninle yollarımızı ayıracağız" demiş ve Kolombiyalı golcü bu mesaja olumlu yanıt vermişti.
Bununla beraber Falcao için yeni bir gelişme yaşandı... Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; MLS Ligi takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, transfer listesine Radamel Falcao'yu yazdı.
YA HULK YA FALCAO
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Hulk ile transfer görüşmelerine başlayan Inter Miami, Brezilyalı golcü ile anlaşılamaması halinde Falcao için resmi girişimlerine başlayacak.
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