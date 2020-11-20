20 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den sürpriz tercih! Kayserispor maçında...

Terim'den sürpriz tercih! Kayserispor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

Milli arada Arda Turan, Babel ve Omar corona virüsüne yakalanırken; Luyindama ise takıma sakat dönmüştü. Sarı-kırmızılılarda Falcao'nun ise sakatlığı sürüyor. Deneyimli teknik adam , Kayserispor maçında formsuz Diagne yerine Oğulcan'ı en uçta düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Arda, Babel ve Falcao'nun yokluğunda , Kayseri karşısında forvet hattını nasıl oluşturacağı üzerinde çalışıyor. Tecrübeli hoca, formsuz Diagne'yi değil de Oğulcan'ı forvetin en ucunda düşünüyor. Kanatlarda Emre Kılınç ile Feghouli'yi kullanmayı planlıyor. Ayrıca Arda'nın yokluğunda 10 numara mevki için Emre Akbaba ön plana çıkarken, rahatsızlığını atlatırsa Belhanda'nın da Etebo'nun yerine geçmesi bekleniyor.

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