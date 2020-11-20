20 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Emre Taşdemir'in sakatlandığını duyurdu!

G.Saray'a kötü haber! Bir isim daha sakatlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Galatasaray, ’in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Emre Taşdemir'in sakatlandığını ve yıldız futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve 'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği ifade edildi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını cumartesi günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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