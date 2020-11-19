19 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ahmet Özdoğan: Galatasaray'da yeni yönetim 5 aylığına göreve gelmeli

G.Saray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

Galatasaray 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gitme kararı aldı. Bu karardan sonra Burak Elmas, Metin Öztürk ve adaylıklarını açıklarken, sadece Cengiz Özyalçın mayıs ayına kadar koltuğa talip oldu. Sarı-kırmızılıların eski başkan adaylarından Prof. Dr. ise, "Yeni gelen yönetim 5 aylığına göreve geldiğini kabul etmeli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray, 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gitmeye hazırlanırken yeni yönetimin görev süresi de tartışmaya devam ediyor. Zira sarı-kırmızılı kulüpte seçimler mayıs ayında yapılıyor. Şu ana kadar , Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylığını açıklarken üç isim içinde sadece Özyalçın, mayıs ayına kadar göreve talip olduğunu açıkladı. Böyle bir dönemde üç aday çıkmasının önemli olduğunu belirten eski başkan adaylarından Prof. Dr. , "Doğru olan, Mayıs'a kadar görev yapacak bir yönetim seçmektir. Yeni gelen yönetim 5 aylığına göreve geldiğini kabul etmeli" dedi.

TERİM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ve Cengiz Özyalçın'ın mayıs ayında yapılacak seçime kulübü başarıyla taşıyacağını ifade eden Özdoğan, "Özyalçın, Galatasaray'da Metin Oktay ve 'le top oynamış bir insan. Galatasaraylı Sporcuların Derneği'nin kurucu başkanıdır. Yönetimde ikinci başkanlık ve genel sekreterlik yapmıştır. Bu tecrübeleri ile 'in en iyi anlayan isim olacaktır. Cengiz Özyalçın başkan olursa, Galatasaray şampiyonluğun en önemli adayıdır. Bir ağabey olarak, olarak Galatasaray'ı Mayıs'taki olağan seçime kadar başarıyla götürecektir" diye konuştu.

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