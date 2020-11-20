Serdar Sarıdağ: Galatasaray'daki seçim ertelenecek gibi gözüküyor

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, aralık ayında seçim kararı alan sarı-kırmızılı takımla ilgili "Meslekteki geçmiş 10 seneme baktığım zaman; en çok seçim gördüğüm kulüp Galatasaray ama seçim ertelenecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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