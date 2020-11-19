19 Kasım 2020, Perşembe

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Galatasaray Mali Genel Kurul tarihini KAP'a açıkladı!

Galatasaray'da Mali Genel Kurul tarihi belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

26 Aralık'ta seçime gidecek 'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar 14 Aralık'ta 'a gidileceğini KAP'a bildirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri

26 Aralık'ta seçime gidecek olan 'da tarihi açıklandı. Sarı-kırmzılı takımın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () yaptığı açıklamada, 14 Aralık tarihinde Mali Genel Kurul yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan genel kurulda 2020 yılındaki mali konular ele alınacak.

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