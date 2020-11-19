Galatasaray Mali Genel Kurul tarihini KAP'a açıkladı!

Galatasaray'da en çok kazanan isim olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetime ocak ayında ayrılabileceğini iletmişti. Bunun ardından takıma bir dünya yıldızı dahil etmek isteyen Inter Miami'nin sahibi David Beckham da, Hulk veya Falcao'ya imzayı attıracak. İşte detaylar...