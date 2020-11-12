Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao’ya uyarı!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Duygun Yarsuvat ise bu kararla ilgili fikirlerini aktarırken bir çatı aday düşündüklerini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri