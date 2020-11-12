12 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao’ya uyarı!

Terim'den Marcao’ya uyarı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , Brezilyalı savunmacı Marcao'yu uyardı. Deneyimli teknik adam, birçok penaltıya sebep olan stopere daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Cimbom'un stoperi Marcao rakibin üzerine yıkılarak birçok penaltıya sebep oldu. 'in başarılı savunma oyuncusuyla bir görüşme yaparak onu uyardığı belirtildi. Usta hoca, Marcao'dan ceza içi müdahalelerinde dikkatli olmasını istedi.

Yarsuvat seçim hakkında konuştu! haberin devamı

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