Galatasaray'da Younes Belhanda kararını verdi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu
Galatasaray'a geldiği günden beri inişli çıkışlı performans gösteren Younes Belhanda'nın sezon sonunda sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bitiyor. Son olarak Sivasspor karşısında iyi bir performans gösteren ve 1 gol, 1 asist yapan Faslı yıldız, Cimbom'da kalmak isterken yeni sözleşme bekliyor. İşte detaylar... | Son dakikada Galatasaray haberleri
Galatasaray'da Younes Belhanda bilmecesi sürüyor. Neredeyse her transfer döneminde Cimbom'un kurtulmak istediği Faslı futbolcu bir şekilde kulüpte kalmıştı. Ancak bu sezon kontratında son yılına girdi. Daha önce "Bir an önce gitsin" diyenler ise Belhanda'nın '10 numara' futbolu sonrası fikir değiştirdi. Kulübe aidiyeti yüksek olan ve Türkiye'yi çok seven 30 yaşındaki orta saha ile yeni sözleşme yapılmasını isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gözler devre arasına çevrildi.
ALACAĞI RAKAM DÜŞECEK
Cimbom'da seçim yapılırsa Younes Belhanda konusu yeni yönetime kalacak. Mevcut yönetim ile Faslı yıldızın arasının indirim sebebiyle iyi olmadığı biliniyor. Ancak bu yönetim içinden bile Belhanda hakkında fikir değiştirenler oldu. Aslan'da hangi yönetim gelirse gelsin tecrübeli futbolcu ile yeni kontrat yapılırsa ödenecek rakamlar değişecek. Yılda 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'ya maksimum 2 milyon euro teklif edilecek. (Fotomaç)
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