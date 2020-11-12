12 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'dan anlamlı destek

Arda'dan anlamlı destek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen ve Muslera'nın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Arda Turan, 2.5 yaşındaki hastası Ali Eymen'i ziyaret etti.

Arda Turan, hastası 2.5 yaşındaki Ali Eymen'i ziyaret etti. Tecrübeli kaptan, Ali için bir kampanya başlattı. Arda "Ali'ye destek verelim. Ali'nin yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi için başta ultrAslan olmak üzere tüm taraftar grupları organize olsun. Bu parayı birlikte toplayalım. Çocuklarımızın yüzünü güldürelim" dedi.

Cimbom evinde kazandı! haberin devamı

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