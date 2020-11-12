Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'dan anlamlı destek

9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen ve Muslera'nın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Arda Turan, 2.5 yaşındaki SMA hastası Ali Eymen'i ziyaret etti.

Arda Turan, SMA hastası 2.5 yaşındaki Ali Eymen'i ziyaret etti. Tecrübeli kaptan, Ali için bir kampanya başlattı. Arda "Ali'ye destek verelim. Ali'nin yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi için başta ultrAslan olmak üzere tüm taraftar grupları organize olsun. Bu parayı birlikte toplayalım. Çocuklarımızın yüzünü güldürelim" dedi.

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