18 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a UEFA'dan kesinti!

Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Corona virüsü salgınında 100 Milyon TL gelir kaybına uğrayan 'a son darbeyi vurdu ve 1 milyon Euro gelir kesintisi yaptı.

Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan 'a son darbeyi vurdu ve Kovid-19'u gerekçe göstererek gelirinden 1 milyon Euro kesinti yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı. İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak. Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

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