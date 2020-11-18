Galatasaray'a UEFA'dan kesinti!
UEFA Corona virüsü salgınında 100 Milyon TL gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi vurdu ve 1 milyon Euro Şampiyonlar Ligi gelir kesintisi yaptı.
Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu ve Kovid-19'u gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon Euro kesinti yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı. İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak. Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.
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