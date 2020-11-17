Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte merak edilen o süreç

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi 26 Aralık'ta seçime gitme kararı aldı. Mahkeme de, mevcut yönetimin idari açıdan ibra edilmeme kararını iptal etti. Peki, Cimbom'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte o süreç... | Son dakika Galatasaray haberleri

Mustafa Cengiz yönetimi üzerindeki ibrasızlık gölgesi kalktı ve Galatasaray'da seçim için geri sayım başladı. Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas başkan adaylığı için kolları sıvadı. Bu isimlere yeni adayların da eklenmesi bekleniyor. Peki 26 Aralık 2020'de yapılacak kongreye kadar süreç nasıl işleyecek?

İşte genel kurula gidecek süreçte yaşanacaklar:

* 26 Aralık'ta yapılacak kongrede aday olmak isteyen başkan adayları en geç 3 Aralık Perşembe günü 18.00'e kadar hazırlıklarını tamamlaması ve adaylıklarını duyurması gerekiyor.

* Aday olabilmek için en az 100 genel kurul üyesinin imzasının Divan Kurulu'na verilmesi gerekiyor.

* Başkan adayları ayrıca aynı tarihe kadar, aday listelerine dahil ettikleri yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, sicil kurulu üye ve yedeklerinin isimlerini ve öz geçmişlerini imza karşılığında divan kurulu başkanlığına vermek zorunda... (Fotomaç)

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