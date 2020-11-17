17 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Tenerife-Galatasaray maçı A Spor’da

Tenerife-Galatasaray maçı A Spor’da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Tenerife deplasmanında sahne alacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılıların basketbol takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında bugün Tenerife ile karşılaşacak. Santiago Martin Spor Salonu'ndaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Aslan gruptaki ilk maçında Sassari'ye kaybetmiş, Bakken'i devirmişti.

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