Milli aralar Galatasaray'a yaramıyor! 3 yıldız isim...
Süper Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle beraber bir seri oluşturan ve hava yakalayan Galatasaray'da, 3 yıldız isimden kötü haber geldi. Milli takımları için ülkelerine giden Omar ve Ryan Babel, corona virüsüne yakalanırken; Luyindama ise milli takımda yine sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim işleri yoluna koymuşken milli arada en çok sakatlıklardan çekiniyordu. Korktuğu başına geldi. İlk kötü haberi Galatasaray resmi sitesinden duyurdu. Ülke Milli Takımına giden bir oyuncuda corona virüsüne rastlandığı açıklandı. Norveç Futbol Federasyonu bu oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı kulüp ardından iki yabancı oyuncusundan daha kötü haber aldı.
LUYINDAMA 1 AY YOK
Aslan'a ikinci kötü haber Christian Luyindama'dan geldi. Geçen sezon Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağları kopan ve dış menisküsü yırtılan Kongolu savunmacı bir kez daha sakatlık yaşadı. Kongo'dan Footdrc'nin haberine göre Luyindama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Galatasaray sağlık heyeti de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 'The Boss' lakaplı stoper, İstanbul'a gelince hemen tedavisine başlanacak.
4. TESTİ POZİTİF
Sarı-kırmızılılarda üst üste kötü haberlerin ardından gözler Ryan Babel'e çevrilmişti. corona virüsü semptomları gösteren Hollandalı oyuncu 'hızlı test kitine' girdi. İlk 3 testi negatif çıktı. 33 yaşındaki yıldız ismin 4. testinde ise corona virüsüne rastlandı.
FORMA DONK'UN
Fatih Terim'in 'joker' oyuncusu bir kez daha devrede. Nerede eksik olsa orada oynayan Ryan Donk, Luyindama'nın sakat olduğu dönemde Aslan'da ilk 11'de başlayacak.
OMAR: BEN İYİYİM
Corona virüsüne yakalanan Omar Elabdellaoui kendisine "Geçmiş olsun" mesajları yollayan taraftara teşekkür etti. Başarılı sağ bek "Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum" dedi. Kayserispor ve Ç. Rize maçlarında forma giyemeyecek. (Fotomaç)
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