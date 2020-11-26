Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cengiz, sarı-kırmızılı takımın corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşanan 60 milyon Euro civarında gelir kaybı yaşadıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Başkan Cengiz burada yaptığı konuşmada, kulüplerin borç yapılanmasının gündemde olduğu ilk dönemde 10 yıl vade istediklerini, bunun ilk 4 yılının da ödemesiz olmasını talep ettiklerini söyledi. Cengiz, "En az ödemesiz dönem 4 yıl olursa, bu borçlar kapanabilirdi. O yüzden 10+4 istedik. Fakat devletin imkanları da mahdut. Öyle bir ana geldik ki 5 yıllık yapılandırma yapıldığında yeni tip corona virüsü yoktu" diye konuştu.

"UEFA'DA NELER ÇEKTİĞİMİ BİR ALLAH, BİR DE BEN BİLİYORUM"

Kulübün ekonomik durumu nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Cengiz, borç yapılandırma konusunda çok sıkı kurallar olduğunu kaydetti. Cengiz, "Bunu imzaladığınız anda TFF de lisans anlamında bastırıyor. İnşallah bütün hükümlerini de uygular. Taş atmıyorum. Mali yapılandırma açısından da Bankalar Birliği bunu sağlar. Biz bunu istiyoruz. Benden sonra gelecek yöneticiler har vurup harman savurmasınlar. UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum" dedi.

"FUTBOLCU ÖDEMELERİNİN YÜZDE 80'İ YABANCI PARA CİNSİNDEN"

Kurdaki artışın da kendilerini zorladığını vurgulayan Cengiz, "Futbolcu ödemelerinin yüzde 80'i yabancı para cinsinden. Kurun artışından dolayı kim sevinir; spekülatörler, varsa vatan hainleri, bir de futbolcular sevinir. Bir de sosyal medyada espri yapılıyor; 'Yurt dışında para kazananlar Türkiye daha rahat.' Bu esprisi tabii ki. Bu bizi çok zorluyor. Zaten geçmişten gereken birikimler var, biz şu anda gelirlerimizin çok büyük çoğunluğuyla borç ödüyoruz. Kendi dönemimle ilgili net bir rakam vereceğim. 24 Ocak 2018'de göreve geldim, 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla benim kredi kullanımım 2 milyar 723 milyon lira. Kredi anapara ve faiz ödemem 3 milyar lira. Ben artıdayım ama neyle, kazandığımız gelirlerle" ifadelerini kullandı.

"YASA İLE KAÇAK KULLANIMI ENGELLEYELİM"

Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi ve gişe gelirlerinin de bu yıl olmadığını hatırlatırken, şunları kaydetti:

"Emeğe saygı duyması gerekiyor. Yayıncı kuruluşun ifadesini söylüyorum. Yayınların yüzde 60'ı kaçak. Buradan ilgililere sesleniyorum; lütfen Meclis'ten bir yasa çıkartın. Bu yasa ile kaçak kullanımı engelleyelim, emeğe saygı duyalım. Bu olmazsa olmaz. Bu kural olmalı, acil olarak lütfen bunu Meclis'e yansıtsınlar. Sadece yayıncı kuruluş için değil, birçok şey için. Türkiye'nin bu konuda sağlıklı bir yapıya, yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Yayıncı kuruluş gelirlerinin azalması biz kulüpleri çok kötü vurdu."

"BİZİM PANDEMİ NEDENİYLE YAŞADIĞIMIZ GELİR KAYBI 60 MİLYON EURO CİVARINDA"

Yayın gelirinde en yüksek payı Galatasaray'ın aldığını ancak 230 milyon liralık gelirin 170 milyona gerilediğini anlatan Mustafa Cengiz, "Bir Anadolu kulübünün gelir bütçesi içinde yayın geliri yüzde 70-80 oranında olabiliyor. Benim gelirimin yüzde 20'si. Bunu artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerine dikkat çeken Cengiz, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" açıklamasında bulundu.

"Sponsorluklar mutlaka çeşitlendirilemeli" diye sözlerini sürdüren Cengiz, "Galatasaray olarak sponsorluk gelirlerinde zorlanıyoruz. Türk Lirası bazında iyiyiz ama Euro bazında iyi değiliz, gidiş iyi değil. Bizim 2020 yılı mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek, bundan emin olalım" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, lisanslı ürün satışlarında e-mağazacılığa yöneldiklerini ve dijital dünyayla ilgili yatırımlara öncelik vereceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

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