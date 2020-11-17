Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Galatasaray 2019 Ocak'ta 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi ile yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona erecek Uruguaylı yıldızın ise kafasını karıştıran bir sebep var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri