17 Kasım 2020, Salı

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Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Galatasaray 2019 Ocak'ta 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi ile yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona erecek Uruguaylı yıldızın ise kafasını karıştıran bir sebep var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 07:15
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Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Galatasaray'da Saracchi bilmecesi... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Galatasaray, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti...

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Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Takvim'in haberine göre; 22 yaşındaki genç oyuncu Galatasaray'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli.

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Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu.

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Marcelo Saracchi belirsizliği! Galatasaray devam etmek istiyor ama...

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor.

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