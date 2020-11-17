Galatasaray'dan transferde Xherdan Shaqiri bombası!

Galatasaray, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan ve geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine gelen Xherdan Shaqiri için devre arasında tekrar devreye girecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Cimbom'da yeniden XHerdan Shaqiri sesleri yükseliyor. Fatih Terim'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı gündemde. İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi. Liverpool'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor. İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un transfer listesine girmişti. (Fotomaç)

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