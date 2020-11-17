17 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde Xherdan Shaqiri bombası!

Cimbom devre arasında bombayı patlatıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

, 'da fazla forma şansı bulamayan ve geçtiğimiz dönemlerinde de gündemine gelen için devre arasında tekrar devreye girecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Cimbom'da yeniden sesleri yükseliyor. 'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı gündemde. 'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi. 'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor. İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un listesine girmişti. (Fotomaç)

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