Marcao'nun transferde talipleri artıyor! Leipzig Galatasaray'la temasa geçti
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında olan Marcao'ya bir talip daha çıktı. Bundesliga devi RB Leipzig, Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılılarla temasa geçti. | Son dakika Galatasaray haberleri
Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdiği iddia edildi. Son olarak Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'u transfer eden Alman ekibinin, Upamecano ve Klostermann'ın yokluğunda Marcao'nun transferiyle ilgilendiği ortaya çıktı.
Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu. Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler. Leipzig'in bu rakamı vermeye hazır ise görüşme yapılabileceği mesajını verdiler. (Fotomaç)
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