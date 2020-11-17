18 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Tenerife 85-72 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cimbom deplasmanda kayıp!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , deplasmanda 'ye 85-72 mağlup oldu.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi Tenerife'ye konuk oldu. Sarı-kırmızı takım, TSİ 22.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından yayınlanan mücadele rakibine 85-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım organizasyonda ikinci mağlubiyetini yaşadı. ise ikinci galibiyetini aldı.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Iberostar Tenerife 20-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-25 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Iberostar Tenerife, üçüncü periyodunu 65-47 önde geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.

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