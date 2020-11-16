16 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Bafetimbi Gomis'ten çarpıcı sözler! "Galatasaray'dan sonra aradığımı Al Hilal'de buldum"

Gomis'ten çarpıcı sözler! Aradığımı burada buldum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Galatasaray'da 1 sezon top koşturan, sezonu gol krallığı ve şampiyonlukla kapayan Bafetimbi , çarpıcı sözler sarf etti. Fransız forvet, "Galatasaray'dan sonra aradığımı 'de buldum" dedi.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olup şampiyonluk yaşayan Bafetimbi , Suudi Arabistan'da çok mutlu olduğunu söyledi.

takımında 3. sezonuna başlayacak olan Fransız golcü, G.Saray'dan sonra aradığı atmosferi Arap ekibinde bulduğunu ifade etti.

"ARADIĞIMI BULDUM"

Kariyeri ve gelecek planları hakkında konuşan 35 yaşındaki forvet, "Arabistan'da 3. sezonuma başlıyorum ve mutluyum. Galatasaray'dan ayrılınca tüm turnuvalarda rekabet etmek isteyen bir kulüp arıyordum. Kendime koyduğum sınır bu; kupaları kazanmak. Ve aradığımı da Al Hilal'de buldum" dedi.

"ST. ETIENNE VE LYON'LA GÖRÜŞÜYORUM"

Gomis emeklilik planlarıyla ilgili ise, "Henüz futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağımı düşünmedim. Saint-Etienne ve Olimpik Lyon yöneticileriyle düzenli görüşüyorum. Kramponlarımı astığımda bana ne önerileceğini görmek istiyorum. İki veya üç yıl sonra göreceğim." ifadesini kullandı.

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