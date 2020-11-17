17 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da ödemeler nasıl olacak?

G.Saray'da ödemeler nasıl olacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Galatasaray'da mevcut yönetim 26 Aralık'ta kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör ise futbolculara kimin ödeme yapacağını düşünüyor.

Camianın aklı seçimde, yeni başkanın kim olacağında… 'in aklı ise futbolculara yapılacak ödemelerde... Galatasaray sürecine girdiği için ödemeler durdu. Henüz Kasım ayı için söz verilen ödemelerin hiçbirisi tamamlanmadı. Terim de bunun milli ara dönüşünde kendileri için sıkıntıya neden olacağına inandığı için konuyu yöneticilere açtı ve ödemelerin zamanında yapılması için söz aldı.

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