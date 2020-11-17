Galatasaray'da ödemeler nasıl olacak?

Galatasaray'da mevcut yönetim 26 Aralık'ta seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise futbolculara kimin ödeme yapacağını düşünüyor.

Camianın aklı seçimde, yeni başkanın kim olacağında… Fatih Terim'in aklı ise futbolculara yapılacak ödemelerde... Galatasaray seçim sürecine girdiği için ödemeler durdu. Henüz Kasım ayı için söz verilen ödemelerin hiçbirisi tamamlanmadı. Terim de bunun milli ara dönüşünde kendileri için sıkıntıya neden olacağına inandığı için konuyu yöneticilere açtı ve ödemelerin zamanında yapılması için söz aldı.

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