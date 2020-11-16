16 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama korkusu! Sakatlığı...

Aslan'da Luyindama korkusu! Sakatlığı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

’da geçen yıl olduğu gibi sakatlanan Kongolu futbolcunun durumunun belirsizliği endişe yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama’nın sakatlığının ciddi olmasından korkuyor.

'da büyük şanssızlık. İlk olarak Norveç Milli Takımı'nda bulunan Omar Elabdellaoui'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sonrasında ise Kongo Milli Takımı'nda yer alan Luyindama'dan kötü haber geldi. Tecrübeli stoper sakatlık yaşadığı için milil takım kadrosundan çıkartıldı. Geçen sezon da mili takım da sakatlık yaşayan Luyindama 'a geldikten sonra bir şok daha yaşatmıştı. Çünkü sakatlığı tahmin edilenden daha ciddiydi. Luyindama yeni sakatlığının da ciddi olmasından şüphe ediliyor. Galatasaray'ın yıldız İstanbul'a geldikten sonra yapılacak kontrolleri sonrası gerçek ortaya çıkacak. (Takvim)
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