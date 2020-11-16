Galatasaray'da Fatih Terim ne karar verecek? Süreci yakından takip ediyor
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi oy birliği ile seçim kararı almıştı. Sarı-kırmızılılarda akla gelen ilk soru ise, teknik direktör Fatih Terim'in akıbetinin ne olacağı oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi… İddialar, adaylar, dedikodular birbirini kovalıyor. Tabii bu seçimin ligdeki yarışı ve en önemlisi teknik direktör Fatih Terim'i nasıl etkileyeceği de çokça tartışılıyor. Kendisi ile ters düşecek bir ismin başkan seçilmesi halinde tecrübeli hocanın, tavrının ne olacağı merak ediliyor. Öte yandan Terim'in anlaşabileceği bir aday bile seçimi kazansa jest olarak istifasını yeni başkana ileteceği belirtiliyor.
SÜRECİ TAKİP EDİYOR
Aynı zamanda yüksek divan kurulu üyesi olan Fatih Terim de seçim sürecini yakından takip ediyor. Ancak yaptığı görüşmelerde şimdiye kadar hiç bir başkan adayını işaret etmediği belirtiliyor. Terim'in adı başkan adayları arasında geçmiş ancak başarılı çalıştırıcı, böyle bir düşüncesi olmadığını net olarak ifade etmişti. (Fotomaç)
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