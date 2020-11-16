Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mahkemenin idari ibrasızlık kararını iptal etmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili Cengiz, "Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği mali genel kurulunda, yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.

"SU AKTI, YERİNİ BULDU"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mahkemenin tarihi bir karar verdiğini dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Tarihi bir karar. Özellikle, medeni kanunu ve dernekler kanunu açısından hukuka uygun bir karar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda aldığı bir içtihat kararı var zaten. Mahkememiz de buna uydu. Bu bağlamda Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte özellikle yönetimin işlevlerini yerine getirememesi, fonksiyonlarını icra edememesi için bazı kesimler çok uğraştı. Galatasaray'ı mecburi olarak mahkeme kapılarına götürdü. Oysa ben ilk gün söyledim, idari ibrasızlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararıdır, idari ibrasızlık için uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim diye istirham etmiştim. Uymadılar. Tabii ki alınan her karara saygı duyarım, genel kurul kararına da saygı duyarım; ama alınan karar yanlış bir hükümdü. Bu hüküm yerine oturdu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamların yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza... Hepsine teşekkür ediyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum. Bu vesayet makamlarının kırılmasında etkin bir görev aldılar."

"SEÇİM OLAYI İLLA İBRA İLE OLMAZ"

Mahkemenin verdiği kararla adaylığı önünde hukuki olarak bir engel kalmayan Başkan Cengiz, şöyle konuştu:

"Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da bilvesile başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sevgili Galatasaraylılara, sevgili taraftarlarımıza son olarak şunu söylemek isterim. Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray!"

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