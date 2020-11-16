16 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mahkeme Galatasaray'daki idari ibrasızlıkla ilgili kararını açıkladı!

G.Saray'daki idari ibrasızlıkla ilgili sonuç çıktı! İşte mahkemenin kararı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

14’üncü , Kulübü’nün 23 Mart 2019’daki mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararını iptal etti. Bu kararla Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden adaylığının önünde bir engel kalmadı.

Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda bulunan 14'üncü 'nde saat 09.30'da başlayan duruşmada, Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, idari yönden ibrasızlık kararının iptal edildiğini söyledi. Kırbıyık, "Bu iptal kararı ile birlikte davamızın haklı olduğu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya koyulmuştur. Verilen bu karar ile birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Davamız kabul edildi. Ret olan konu tüzük maddesi ile ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik talebimiz vardı. Bu konuda hakimin ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal olan konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör de, "Bugün bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Mahkeme Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararını iptal etti

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