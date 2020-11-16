Mahkeme Galatasaray'daki idari ibrasızlıkla ilgili kararını açıkladı!
İstanbul 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü’nün 23 Mart 2019’daki mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararını iptal etti. Bu kararla Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden adaylığının önünde bir engel kalmadı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 09.30'da başlayan duruşmada, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, idari yönden ibrasızlık kararının iptal edildiğini söyledi. Kırbıyık, "Bu iptal kararı ile birlikte davamızın haklı olduğu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya koyulmuştur. Verilen bu karar ile birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Davamız kabul edildi. Ret olan konu tüzük maddesi ile ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik talebimiz vardı. Bu konuda hakimin ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal olan konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir" dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör de, "Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.
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