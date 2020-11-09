Galatasaray'da Kayserispor mesaisi! Marcelo Saracchi...
Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay'a giden Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durduğu aktarıldı.
Milli takımlara davet edilen Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay'a giden Marcelo Saracchi'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına 10 Kasım Salı günü devam edecek.
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