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GALATASARAY

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi! Marcelo Saracchi...

G.Saray'da Kayserispor mesaisi! Saracchi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Milli aranın ardından 'in 9. haftasında Stadı'nda Hes Kablo 'u ağırlayacak , karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay'a giden antrenmanda yer almadı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durduğu aktarıldı.

Milli takımlara davet edilen , Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay'a giden 'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

'nun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına 10 Kasım Salı günü devam edecek.

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