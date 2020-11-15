Voleybol Efeler Ligi: Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Halkbank | MAÇ SONUCU

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta maçınca Galatasaray HDI Sigorta sahasında Halkbank ile karşı karşıya geldi. Tie-Break'e kalan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.

İlk seti 25-17 kazanan Galatasaray, ikinci setten ise 25-23 mağlup ayrıldı. 3. seti 25-23 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4. seti ise 27-25 kaybetti. Mücadele tie-break'e kalırken, Cimbom 15-9 bu seti kazandı ve mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Setler: 25-17, 23-25, 25-23, 25-27, 15-9.

Süre: 27, 29, 34, 36, 17 (143 dakika)

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