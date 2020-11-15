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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray'da mevcut yönetimin aralık ayında seçime gitme kararı almasına rağmen transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in "Tam aradığımız isim" ifadesini kullandığı yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'ın ara transfer dönemi bombası... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 10:41
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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor

Yönetim-Fatih Terim kriziyle uzun süre gündem olan ve deneyimli çalıştırıcıyla yapılan toplantının ardından uzlaşma sağlanan sarı-kırmızılılarda gözler aralık ayında yapılacak seçime çevrildi.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray yönetimi, 19-26 Aralık tarihinde seçime gitme kararı alırken; Burak Elmas ve Metin Öztürk, başkanlığa adaylıklarını açıklayan ilk isimler oldu.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor

Mevcut başkan Mustafa Cengiz ise geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor

Cimbom'da seçim heyecanı şimdiden başlarken, alınan seçim kararına rağmen kış transfer dönemi için çalışmalar hız kesmedi.

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