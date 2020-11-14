Mehmet Emin Uluç: Bu saatten sonra Galatasaray yönetimi kalamaz

Seçim sürecine giren Galatasaray'da sular durulmuyor. Seçimin olup olmayacağı belirsizliğini korurken başkan adayları da birer birer belli oluyor. A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Mehmet Emin Uluç Galatasaray'ın seçim süreci hakkında konuştu. Mehmet Emin Uluç, "Seçim olmasa bile bu saatten sonra Galatasaray yönetimi kalamaz" ifadeleri kullanıldı.

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