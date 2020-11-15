15 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Didier Drogba'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler!

Drogba'dan Terim'e övgü dolu sözler!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2020

'ın eski yıldızı , sarı-kırmızılıların teknik direktörü 'e otobiyografisinde yer verdi. Drogba Terim için, "Müthiş bir karizması vardı" sözlerini sarf etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın eski futbolcusu , yayımladığı otobiyografisinde 'e övgüler yağdırdı. Kitabında Terim hakkında, "Galatasaray'a katıldığım için çok mutluydum, 'İmparator' lakaplı teknik direktörleri Fatih Terim, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olmasının yanında UEFA Kupasını kazanmış tek Türk teknik direktördü. Müthiş bir karizması vardı" cümlelerine yer verdi.

Toroğlu'ndan flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Marcao'nun G.Saray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Gomis... Marcao'nun G.Saray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Gomis...
Belhanda performansını değerlendirdi! En iyi 10 numara... Belhanda performansını değerlendirdi! "En iyi 10 numara..."
Cimbom'da seçim rüzgarı! Öne çıkan 3 isim var Cimbom'da seçim rüzgarı! Öne çıkan 3 isim var
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör