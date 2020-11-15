Didier Drogba'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler!

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'e otobiyografisinde yer verdi. Drogba Terim için, "Müthiş bir karizması vardı" sözlerini sarf etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, yayımladığı otobiyografisinde Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. Kitabında Terim hakkında, "Galatasaray'a katıldığım için çok mutluydum, 'İmparator' lakaplı teknik direktörleri Fatih Terim, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olmasının yanında UEFA Kupasını kazanmış tek Türk teknik direktördü. Müthiş bir karizması vardı" cümlelerine yer verdi.

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