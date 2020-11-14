Corona virüsüne yakalanan Omar Elabdellaoui kaç maçta oynamayacak? | Galatasaray haberleri
Çin2in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde ve futbolda da etkisini göstermeye devam ediyor. Milli ara devam ederken Norveç Milli Takımı forması giyen Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Omar Elabdellaoui'nin kaç maçta oynayamayacağı merak konusu oldu. İşte Omar Elabdellaoui'de son durum...
Galatasaray'da, Ömer Bayram (A Milli Takım), Kerem Aktürkoğlu (Ümit Milli Takım), Omar Alabdellaoui (Norveç), Martin Linnes (Norveç), Christian Luyindama (Demokratik Kongo), Peter Etebo (Nijerya), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Ryan Babel (Hollanda), Milli arada ülkeleri adına mücadele etmek için takımdan ayrılmıştı.
Teknik heyet, çıkışa geçilen ve üst üste 3 Süper Lig maçını kazandıkları bir dönemde söz konusu isimlerin sağlam bir şekilde geri dönmelerini umut ediyordu. Ancak dün kötü bir haber geldi. İlk olarak Galatasaray, milli takımda bulunan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha sonra da Norveç Futbol Federasyonu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Omar'ın corona virüsüne yakalandığını kamuoyuyla paylaştı.
Önceki gün baş ağrısı, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle ilk belirtileri hisseden 28 yaşındaki oyuncu, hemen takımdan ayrı olarak karantinaya alındı, tedavisine de başlandı.
RAKİP ROMANYA
Normal şartlarda pazar günü Uluslar Ligi'nde Romanya ile deplasmanda karşılaşacak olan ve kadrosunda Martin Linnes'i de bulunduran Norveç'in son idmanı iptal edildi. Norveç'te 14 günü izole olarak geçirecek Omar, bu yüzden Aslan'ın Milli ara sonrası ligde oynayacağı Kayserispor ve Rizespor (d) maçlarında forma giyemeyecek. Cim-Bom, diğer oyuncularının durumu hakkında da sık sık söz konusu ülke federasyonlarıyla temasını sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları