14 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao'nun yerine Atilla Szalai! Fatih Terim onay verdi

Marcao'nun yerine Macar stoper! Terim onay verdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Avrupa kulüplerinin radarına giren Marcao'nun satılması halinde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da AEL Limassol forması giyen Atilla Szalai yakından izleniyor. Teknik direktör ve scout ekibinin de Macar stoperin transferi için onay verdiği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da uzun süredir Marcao veya Luyindama'dan birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 transfer yapılması konuşuluyor. Aslan'da teknik direktör her ne kadar bu ikilinin bozulmasını istemese de hep öne çıkardığı 'Galatasaray menfaatlerini' düşünerek olası satışa engel olmayacak. Marcao sol ayağını çok iyi kullanması ve gençliği sebebiyle transfer ihtimali daha yüksek isim. İmparator da onun benzeri oyuncularla ilgileniyor.

SOLU RAKET GİBİ

Fatih Terim ve scout ekibinin onayından geçen isim ise Attila Szalai. Macar futbolcu kariyerini AEL Limassol'de sürdürüyor. İmparator, 22 yaşındaki oyuncunun da tıpkı Marcao gibi genç döneminde sarı-kırmızılı renklere bağlanmasını istiyor. Cimbom, Marcao'yu 4 milyon euro'ya almıştı. Sezon başında 12 milyon euro'luk teklifler gelmişti. Fatih Terim, Szalai'nin de benzer bir potansiyel olduğunu düşünüyor. O da tıpkı Marcao gibi sol ayağını raket gibi kullanıyor.

BİZE KARŞI SOL BEKTİ

Attila Szalai, Uluslar Ligi'nde Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı mücadelede boy göstermişti. Bu maçta sol bekte görev yapmıştı.

(Fotomaç)

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