14 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Djibril Sow hamlesi! Listenin ilk sırasına eklendi

Cimbom ocakta 'Sow' yapacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da teknik direktör , Eintracht Frankfurt'ta oynayan Djibril Sow'u gözüne kestirdi. Ocak ayında mutlaka bir 8 numara isteyen deneyimli çalıştırıcı, İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına ekledi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sezon başında yapılamayan transferlerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü 'in son gözdesi ortaya çıktı. Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, Eintracht Frankfurtlu Djibril Sow'un üzerinde duruyor.

HEM DEFANSİF HEM OFANSİF
Takvim'in haberine göre Terim'in 23 yaşındaki İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına eklediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirlendi. Sow orta alanda hem defansif hem ofansif roller üstleniyor.

9 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Geçen yıl 9 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Sow bu sezon gözden düşmüş durumda. Genç yıldız Bundesliga'da 30 süre alabildi.

BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR
Yeni sezonda 'sattığın kadar al' maddesinden kurtulacak olan G.Saray'ın Senegal asıllı İsviçreli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.

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